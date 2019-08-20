2019/08/20 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة عراقية تشتبك مع داعش بسلسلة جبال وتقتل 6 عناصر من التنظيم بمساعدة دولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/20 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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