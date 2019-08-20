تحييد 5 عناصر من العمال الكردستاني بضربات جوية تركية شمالي العراق

2019/08/20 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني بضربات جوية شمالي العراق.

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