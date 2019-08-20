الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

2019/08/20 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، عددًا من الشّبان في حملة اعتقالات موسّعة نفذتها ببلدة بيت كاحل شمال الخليل ومحافظة بيت لحم جنوبي بالضّفة الغربية المحتلة.وأفادت وكالة “صفا” نقلا عن مصادر محلية قولها: إنّ قوّات الاحتلال اعتقلت شقيق الأسير قاسم عصافرة المتّهم بتنفيذ عملية قتل جندي في “عتصيون” قبل نحو أسبوعين، وخمسة شبان من […]

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