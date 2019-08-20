2019/08/20 | 13:58

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مقتل 6 ارهابيين وتدمير نفق في سلسلة جبال عطشانة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل 6 ارهابيين وتدمير نفق

في سلسلة جبال عطشانة.

وذكرت الخلية في بيان، ان "قوة مشتركة من اللواء ٦٦ واللواء ٢٢

بالفرقة العشرين وبناء ًعلى معلومات استخبارية، ، اشتبكت مع عناصر

إرهابية في سلسلة جبال عطشانة".

وأضافت انه "تمت محاصرة ٦ عناصر من داعش، وقد حاولوا الهروب

والاختباء في إحدى الإنفاق في المنطقة أعلاه، وتمت معالجتهم وفقا

لمعلومات من قيادة عمليات نينوى بواسطة طيران التحالف الدولي، مما

أسفر عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله".

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