خبير يوضح قانونية رفع رئيس البرلمان الحصانة عن النواب

2019/08/20 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، أحقية رئيس مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النواب خلال العطلة التشريعية شريطة ان تكون الجريمة او طلب القضاء المقدم خلال العطلة.وقال حرب في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المادة 63 من الدستور تمنح رئيس مجلس النواب الحق في رفع الحصانة النيابية عن النائب دون الرجوع إلى التصويت في […]

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