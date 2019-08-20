إصابة 5 شبان فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط قبر يوسف

2019/08/20 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب خمسة شبان فلسطينيين، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.وقالت مصادر فلسطينية: إن خمسة شبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف خلال اقتحام قوات العدو لتأمين دخول مئات المستوطنين للقبر.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت […]

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