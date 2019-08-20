بلدية الموصل تعيد فتح نفق منطقة المجموعة الثقافية شمالي الموصل بعد ترميمه

2019/08/20 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية بلدية الموصل نفق المجموعة الثقافية شمال المدينة بعد اعادة اعماره وترميمه بالكامل .وقال مدير بلدية الموصل رضوان الشهوان : ان”الكوادر الهندسية والفنية في مديرية بلدية وبلديات نينوى اعادت اعمار وتاهيل نفق المجموعة الثقافية بعد خروحه عن الخدمة خلال العمليات العسكرية في مدينة الموصل “.واشار الى ان”مدة انجاز اعمار النفق استغرقت نحو ستة […]

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