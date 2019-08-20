الاعلام الامني: مقتل ستة ارهابيين في سلسلة جبار العطشانة في نينوى

2019/08/20 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 6 ارهابيين وتدمير نفق في سلسلة جبال عطشانة بمحافظة نينوى .

وذكرت الخلية في بيان تلقت "العهد نيوز"

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