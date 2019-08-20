بالفيديو.. وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي عبد المهدي في بغداد

2019/08/20 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الأخير استقبل وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب كارنباور في بغداد.وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها".

يذكر أن وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بغداد.

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