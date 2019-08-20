الجبوري يرد على مزاعم الشابندر بوجود مشروع اسرائيلي في الانبار: هذه دعاية محور الكاولية

2019/08/20 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد النائب السابق عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، على مزاعم النائب الاسبق عزت الشابندر عندما قال ان هناك مشروعا اميركيا اسرائيليا في محافظة الانبار.وقال الجبوري في تغريدة اطلع عليها “يس عراق” ان “الحديث عن وجود مشروع لكونفدرالية الانبار يحظى بدعم امريكي اسرائيلي دعاية يروج لها محور الكاولية الذي يقوده ابو […]

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