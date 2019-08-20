السوداني: المادة 140 لا تحتاج قانوناً بل تبديد القلق بـ

2019/08/20 | 14:04

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بغداد/ سومر نيوز

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن المادة 140 لا يحتاج تطبيقها ...

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