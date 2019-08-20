2019/08/20 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اليونان: الناقلة الإيرانية لم تطلب الرسو في موانئنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أكد وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، الثلاثاء، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داري...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اليونان: الناقلة الإيرانية لم تطلب الرسو في موانئنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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