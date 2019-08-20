اليونان: الناقلة الإيرانية لم تطلب الرسو في موانئنا

2019/08/20 | 14:04

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أكد وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، الثلاثاء، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داري...

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