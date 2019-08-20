نائب بالفتح يكشف خفايا جديدة عن قرار حصر الطيران

2019/08/20 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الثلاثاء، ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن حظر الطيران دون علمه جاء عقب علمه بتسريب معلومات من بعض الشخصيات، مبينا ان قيادة العمليات المشتركة لم تنجح في ادارة الملف.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قرار حظر الطيران دون علم القائد العام للقوات المسلحة جاء […]

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