بالصور.. صحة ديالى تعلن أجراء عملية غريبة لفتاة بعمر 13

2019/08/20 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير اعلام الدائرة، فارس العزاوي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع " الغدير"، ان" فريقا طبيا متخصصا أجرى عملية في بناية الجراحات التخصصية في مستشفى بعقوبة التعليمي لمريضة تبلغ من العمر 13 سنة تعاني من تقيء وصعوبة في البلع والالم شديدة".وأضاف، انه" وبعد اجراء كافة الفحوصات، تبين وجود دنبوس مستقر في الجهة اليمنى من الرئة".واشار الى ان" العملية تمت بنجاح حيث تم استخراج الدنبوس دون اي مضاعفات "، مؤكدا، تماثل الفتاة للشفاء".انتهى..م.م

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