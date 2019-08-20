افغانستان: ارتفاع ضحايا تفجيرات جلال آباد إلى 123 مصابا

2019/08/20 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفع عدد ضحايا عدة التفجيرات التي استهدفت صباح أمس مدينة جلال آباد، بننغرهار شرقي أفغانستان، إلى 123 مصابا.ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولون أفغان قولهم، اليوم الثلاثاء: إن عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال آباد ارتفع إلى 123 مصابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية.وقال […]

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