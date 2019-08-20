الثقافة تكشف عن سعيها لإعادة منحة الصحفيين ضمن موازنة العام ٢٠٢٠

2019/08/20 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، ان وزارته تسعى لإعادة منحة الصحفيين والأدباء والمثقفين ضمن موازنة العام ٢٠٢٠، مبينا ان قوائم الصحفيين ستأتي من نقابة الصحفيين العراقيين وستسلم إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لدرجها ضمن الموازنة.

وقال الحمداني خلال حضوره الحفل الذي أقامته شبكة الأنباء العراقية والتطوير الإعلامي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تخرج الدورة ١٨ من الإعلاميين، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الوزارة أطلقت جائزة الإبداع العراقي 2019 والتي تشمل العديد من فروع الفنون وتعد فرصة للمشاركة في المجالات الثقافية المتنوعة كالقصة والرواية والفيلم القصير والزخرفة إلى باقي الفنون والآداب”.





وأضاف، أن “أروقة وزارة الثقافة تحتفي اليوم بمبدعي ومتخرجي الدورة ال( ١٨) ونشد على أيديهم ليكونوا سفراء الكلمة الحقيقة والإعلام الهادف ، ولما يهدف لتنمية المجتمع ويشيع المحبة والسلام بين الجميع”، لافتاً إلى أن “العدسة والكلمة لهم دور مهم في بناء المجتمع ، والمسؤولية الآن تقع على أيديهم كشباب المرحلة القادمة ”

وأشار إلى أن “الوزارة تقف على مسافة واحدة مع الجميع فهي تدعم كافة المؤسسات الإعلامية والنقابات والجمعيات”.

من جانبه، قال مدير هيئة التدريس محمد ناظم الرفاعي “اليوم نحتفل بتخرج الدفعة ال(١٨) من طلبتنا الذين نفتخر بهم، ورفد المؤسسات الثقافية والإعلامية بما حصلوا عليه من تدريب عال وكفاءة مشهودة من خلال الجهد المبذول من قبل إدارة الشبكة والكادر التدريسي العامل ضمن شبكة الأنباء العراقية”.





وأشاد الرفاعي “بالدعم المتواصل من قبل وزير الثقافة الذي كان له ألأثر الطيب في ديمومة العطاء المتواصل لشبكة الأنباء العراقية وسعيها الحثيث لان تكون رائدة في خدمة العراق”.

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