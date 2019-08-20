صالح: العراق يحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع المانيا

2019/08/20 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها، وأكد ان العراق يحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية المانيا.





وشدد الرئيس صالح بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الارهاب” ، لافتا الى “ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة، واعتماد الحوار الجاد لإنهاء الازمات”.





وقال صالح، أن “العراق يحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية المانيا الاتحادية في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة” ، مثمناً “الدور الألماني في التحالف الدولي ضد الارهاب، ودعم العراق في مجالات اعادة الاعمار وعودة النازحين الى ديارهم”.





وأشار الى “أهمية توسيع التعاون العسكري مع دول الاتحاد الاوروبي لتعزيز قدرات القوات الامنية العراقية”.





من جانبها، أكدت كارنباور، “دعم بلادها لاستقرار العراق ووحدته” ، مشيدة “بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية ضد عصابات داعش الارهابية” ، ومجددة “حرص المانيا على توسيع آفاق التعاون مع العراق على جميع المتسويات”.

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