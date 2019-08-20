الأنواء الجوية: محافظة واحدة تصل حرارتها إلى الـ50 ْ مئوية

2019/08/20 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الأنواء الجوية، جدولاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى للمحافظات العراقية اليوم الثلاثاء، فيما بين الجدول أن محافظة عراقية واحدة ستصل درجة حرارتها إلى الـ50 ْ مئوية.وبين الجدول ان "درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة بغداد ستصل الى 47 درجة مئوية، فيما ستسجل البصرة 49 درجة مئوية"، مبينة ان "درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دهوك ستكون 42 درجة مئوية".وأشار الجدول، إلى أنه "من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى محافظة ميسان 50 درجة مئوية".

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