بيعةُ الغدير .. بيعةُ العلم والأخلاق والإنسانية

2019/08/20 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد جابر… إنَّ القراءة الواعية الموضوعية التحليلية لحادثة الغدير وما سبقها من تحضيرات وما رافقها من أحداث وخطوات وأجراءات وبيان وتنصيب صدرت من الوحي والنبي تكشفُ عن مشروع إلهي عظيم عابر للأديان والمذهبية- نعم إنَّ الدين الإلهي الإنساني هو الركيزة التي ينطلق منها هذا المشروع- الهدفُ منه تحقيق السعادة والكمال للبشرية في الدارين… […]

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