رئيس الجمهورية يجري اتصالاً للاطمئنان على صحة أمير الكويت

2019/08/20 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للإطمئنان على صحته.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمنى الرئيس صالح ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وللشعب الكويتي التقدم والازدهار”.

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