2019/08/20 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت مديرية شرطة محافظة الديوانية منتسبي الأجهزة الأمنية على التعامل الإيجابي مع المواطنين والتشدد الأمني بإنجاز المهام الأمنية للحد من انتشار الجريمة داخل المحافظة .وقال مدير شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي للنعيم نيوز , إن ” شرطة الديوانية تشدد على ضرورة مراعاة التعامل الحسن مع المواطنين والتعامل بجد مع المهام الأمنية والجرائم ” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الديوانية تصدر بياناً هاماً للمنتسبين ..إليكم التفاصيل النعيم نيوز.

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