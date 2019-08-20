في تفسير الظاهرة الإرهابية

2019/08/20 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحسين شعبان… لا يمكن اختزال الإرهاب في مقاربة واحدة مهما كان دورها كبيراً، لأن هناك عدداً من العوامل تتفاعل معها، وتتدافع فيها لتنتج بالنهاية ما نطلق عليه «الظاهرة الإرهابية».وبالطبع يختلف منظور الباحثين باختلاف خلفياتهم الفكرية والسياسية وتباين ظروف حياتهم ومجتمعاتهم، فضلاً عن اختلاف مناهجهم.ويستند التفسير الثقافوي – الديني بشقيّه الغربي […]

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