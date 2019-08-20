2019/08/20 | 15:06

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عبد المهدي يدعو لشراكة شاملة بين العراق والمانيا

يتبع .......

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الثلاثاء، 20 آب، 2019، ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن جذب اقليم كردستان الى حضن الوطن، فيما اشار الى ان قانون التجنيد الالزامي في حال تم اقراره نيابياً فأنه سيطبق على جميع ابناء الوطن بما فيه

بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء، 20 آب، 2019، نجاح خطة تأمين زيارة عيد الغدير، فيما كشف عن عدد الزائرين في المحافظة.

وقال الياسري، خلاتل مؤتمر صحفي، عقده في ديوان المحافظة مع قائد شرطة المحافظة، "نعلن نجاح الخطتين

بغداد اليوم _ خاص

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، سعد الخزعلي، الثلاثاء (20 اب 2019)، أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، افضل من حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، فيما لفت الى أن التودد للأمريكان لن يعيد احدا لمنصبه.

وقال الخزعلي

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