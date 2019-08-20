2019/08/20 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n2MimhdEuJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضاء عين التمر .. محطة استراحة الحجاج العائدين من الديار المقدسة - تقرير جهاد جعفر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قضاء عين التمر .. محطة استراحة الحجاج العائدين من الديار المقدسة - تقرير جهاد جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).