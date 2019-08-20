2019/08/20 | 15:08

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بغداد/ سومر نيوز

ادان تحالف القرار العراقي، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الحصانة عن النائب ...

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