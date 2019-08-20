رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية بقصر السلام في بغداد

2019/08/20 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب صالح، حصل عليه موقع "الغديرط، ان" الرئيس استقبل وزيرة الدفاع الالمانية"، مؤكدا خلال اللقاء على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الارهاب، مشدداً على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة، واعتماد الحوار الجاد لإنهاء الازمات".وأضاف، ان" العراق يحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية المانيا الاتحادية في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة".وثمن صالح، الدور الألماني في التحالف الدولي ضد الارهاب، ودعم العراق في مجالات اعادة الاعمار وعودة النازحين الى ديارهم، مشيراً الى أهمية توسيع التعاون العسكري مع دول الاتحاد الاوروبي لتعزيز قدرات القوات الامنية العراقية".من جانبها، أكدت كارنباور دعم بلادها لاستقرار العراق ووحدته، مشيدة بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية ضد عصابات داعش الارهابية، ومجددة حرص المانيا على توسيع آفاق التعاون مع العراق على جميع المتسويات.انتهى..م.م

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