2019/08/20 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، إن التحريف في الموازنة شمل الفقرة الخاصة بتسليم عوائد نفط الإقليم لبغداد، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرّب “اصدقائه” في المناصب المهمة.واضاف الزرفي لـبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” أن “وزارة المالية وامانة مجلس الوزراء اكدوا عدم اضافة اي فقرات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزرفي: الموازنة فيها “تحريف” مع كردستان وعبد المهدي قرّب “اصدقائه” المركز الخبري الوطني.

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