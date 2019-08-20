2019/08/20 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالات الأنباء نقلاً عن مصدر في قوى الحرية والتغيير بأنه تم التوافق بالتصويت على أسماء أعضاء مجلس السيادة الخمسة بعد اجتماع ماراثوني استمر لأكثر من 15 ساعة.وأكد المصدر أنه تم تسمية كل من عائشة موسى، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي.كما شدد المصدر على أن قوى إعلان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توافق على أعضاء مجلس السيادة الخمسة في السودان النعيم نيوز.

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