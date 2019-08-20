الصدر يدعو الساسة الشيعة والسنة أن يراعوا المصالح العامة على الخاصة

2019/08/20 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب السيد مقتدى الصدر الساسة الشيعة والسنة أن يطفئوا السراج، ويحافظوا على المال العام، كما اطفئت الشمعة لأنها من المال العام.

كما دعا السيد الصدر الساسة الشيعة والسنة، أن يراعوا المصالح العامة على الخاصة، كما حافظت عليها بدمك وأهل بيتك، ودعاهم الى أن يحافظوا على سمعة العراق واستقلاليته وقراره، كما كان العراق شامخاً بين يديك يا إمامي .

فيا إماميّ، اما أن تتبع إمامي سلام الله عليه ولو باليسير، وإلا فإني لست منكم ولستم مني في شيء.

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Tags: مقتدى الصدر

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