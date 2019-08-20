2019/08/20 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، إن مشكلة تسليم عوائد اربيل النفطية الى بغداد ستحل في الأيام المقبلة.وأضافت الدليمي لـبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” أن “رواتب اقليم كردستان مهددة بالقطع من بغداد بسبب بعض أعضاء البرلمان”.وأوضحت أن “كردستان بدأت بإنتاج النفط واستخراجه منذ عام العام ٢٠١٣”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني: رواتب كردستان مهددة بالقطع وإقالة فؤاد حسين ” سياسية” المركز الخبري الوطني.

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