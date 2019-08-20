بالصور.. دولة خليجية تبدع في تطوير شوارعها بالوان زاهية لامتصاص درجات الحرارة المرتفعة

2019/08/20 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدمت دولة قطر بطلاء الشوارع بالأسفلت الملون، لان درجة حرارة الأسفلت الداكن أعلى من الدرجة الحقيقية بـ20 درجة مئوية لأن اللون الأسود يمتص الحرارة.

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