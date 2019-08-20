بعد اصدار قرار برفع الحصانة عنه .. الزوبعي يرد : قانون الحلبوسي يهدف الى تصفية

2019/08/20 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

بعد صدور امر من مجلس النواب بحسب وثيقة صادرة، برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، الاخير يرد على القرار معتبرا اياه خرق قانوني من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي .

وقال الزوبعي في بيان "اطلعنا بأسف على الخرق القانوني الذي قام به رئيس مجلس النواب وذلك بتجاوزه على صلاحياته الدست...

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