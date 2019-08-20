2019/08/20 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، إن الجثث المجهولة في بابل تعود للسنوات الثلاث الماضية وتم دفنها وفق القانون.جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الداخلية ومحافظ بابل كرار العبادي، بحسب بيان تلقى المركز الخبري نسخة منه.واضاف البيان أن صالح أكد خلال اللقاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يحسم الجدل ويعلن تفاصيل “الجثث المجهولة” في بابل المركز الخبري الوطني.

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