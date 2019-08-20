2019/08/20 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uFsvKTPhGaA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 3 سنوات على اختطاف منتسبي ناحية الرمانة والاهالي ينتظرون !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 3 سنوات على اختطاف منتسبي ناحية الرمانة والاهالي ينتظرون !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).