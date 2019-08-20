خلال استقباله وزير الداخلية ومحافظ بابل.. رئيس الجمهورية يدعو الى تعزيز اللحمة الوطنية

2019/08/20 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب العراقي، واعتماد الشفافية والدقة في نقل المعلومات والحقائق للرأي العام منعاً للإلتباسات.

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