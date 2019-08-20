عبد المهدي: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة

2019/08/20 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أن الحكومة تعمل حالياً على حصر السلاح بيد الدولة، كما اطلقت عملية إرادة النصر ضد بقايا داعش.

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