2019/08/20 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب العراقي، واعتماد الشفافية والدقة في نقل المعلومات والحقائق للرأي العام منعاً للإلتباسات.واشار الرئيس خلال استقباله، في قصر السلام، ببغداد، اليوم الثلاثاء وزير الداخلية ياسين الياسري ومحافظ بابل كرار العبادي الى دعم الاجراءات المتخذة في التحقيق القانوني في موضوع الجثث مجهولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال استقباله وزير الداخلية ومحافظ بابل .. رئيس الجمهورية يدعو الى تعزيز اللحمة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال استقباله وزير الداخلية ومحافظ بابل .. رئيس الجمهورية يدعو الى تعزيز اللحمة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).