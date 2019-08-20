عبد المهدي لوزيرة الدفاع الألمانية: تضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي كانت أهم عوامل النصر

2019/08/20 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن التضحيات الجسام التي قدمتها القوات الأمنية والحشد الشعبي كانت أهم عوامل النصر على "داعش"، مشيرا إلى أن الحكومة تقدّر هذه التضحيات.وقال عبد المهدي خلال استقباله استقباله وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور، بحسب بيان لمكتبه، "اننا نتطلع الى استمرار التعاون ...

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