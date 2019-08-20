تحالف القرار العراقي يعتبر استهداف النائب طلال الزوبعي سياسيا

2019/08/20 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر تحالف القرار العراقي، استهداف النائب طلال الزوبعي سياسيا ويدعو الحلبوسي لاعتماد الاساليب القانونية.

واكد تحالف القرار العراقي في بيان صادر، ان قرار رفع الحصانة عن النائب طلال خضير الزوبعي، شكل مفاجأة لتحالف القرار العراقي، لأن الشكاوى المقدمة ضد النواب، والذين طلب رفع الحصانة عنهم تجاوز الثلاثين نائبا، والسؤال: لماذا استهدف الزوبعي دون غيره، وكذلك ان الشكوى المقدمة ضد الزوبعي لا ترقى إلى عمل جرمي واضح بدلائل ثابتة وواضحة .

ويرى تحالف القرار العراقي، أن استهداف الزوبعي هو استهداف سياسي بالدرجة الأولى، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد النواب إلى لجنة قانونية مختصة، وعرض رأيها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي، وليس اقتصار الأمر على الزوبعي

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