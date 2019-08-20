2019/08/20 | 15:31

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رفع الحصانة عن النواب..



بين إجراءات البرلمان ودعوات السلطة القضائية (شاهد التفاصيل)

بتهم فساد مالي وإداري وإرتكاب جرائم جنائية مختلفة أو عليهم مذكرات

ودعاوى قضائيـة ، تظهر مجدداً قضية رفع الحصانة عن النواب المتهمين

بذلك ، مع دعوات لاعتماد الشفافية في التعاطي مع قرارات وطلبات

السلطة القضائية.

تقرير: قسم الاخبار

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