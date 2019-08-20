شاهد.. إعطاء الحكومة الضوء الأخضر سيسهم في القضاء على حيتان الفساد

2019/08/20 | 15:31

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إعطاء الحكومة الضوء الأخضر سيسهم في القضاء على حيتان الفساد

مع تصاعد حدة شبهات الفساد التي تطال وزارات ومسؤولية بالأدلة

والوثائق باتت الحكومة بحاجة إلى دعم قوي من قبل مجلس النواب لتمارس

دورها في محاربة تلك الآفة وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة تسهم

في الإرتقاء بالقطاعات كافة.

تقرير: قسم الاخبار

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