قريباً ..استئناف العمل بمبنى محافظة ذي قار

2019/08/20 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار عن قرب استئناف العمل بإكمال مشروع بناية المحافظة بعد تخصيص مبالغ مالية من ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام الجاري 2019 كونه من المشاريع المستمرة “.وقال رئيس اللجنة حسن الأسدي, للنعيم نيوز ” إن هذا المشروع متلكئ منذ عام 2006 لأسباب مختلفة منها الأزمة المالية ويعتبر من …

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