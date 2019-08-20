عبد المهدي يبحث مع وزير الدفاع الالمانية مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/08/20 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق يتطلع الى استمرار التعاون مع المانيا والى الشراكات والمشاريع الكبرى لإعمار البلاد.

لشراكة شاملة بين

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