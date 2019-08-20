الاعمار تعلن توفر 732 درجة وظيفية على الملاك الدائم

2019/08/20 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن توفر 732 درجة وظيفية جديدة من الدرجات الشاغرة لغرض التعيين على الملاك الدائم في

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