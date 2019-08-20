تحالف القرار: إستهداف النائب الزوبعي “سياسي” وعلى الحلبوسي اعتماد الأساليب القانونية

2019/08/20 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عد تحالف القرار العراقي استهداف النائب طلال الزوبعي “سياسي”، فيما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الة اعتماد الاساليب القانونية.





وقال تحالف القرار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “صدر أمر من رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طلال خضير الزوبعي على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل أحد المواطنين، وهذا الأمر شكل مفاجأة لتحالف القرار العراقي”.





وأضاف، ان “الشكاوى المقدمة ضد النواب والذين طلب رفع الحصانة عنهم تجاوز الثلاثين نائبا ، والسؤال لماذا استهدف الزوبعي دون غيره”، مؤكدا ان “الشكوى المقدمة ضد الزوبعي لا ترقى إلى عمل جرمي واضح بدلائل ثابتة وواضحة”.





وبين تحالف القرار، أن “استهداف النائب الزوبعي هو استهداف سياسي بالدرجة الأولى ، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد النواب إلى لجنة قانونية مختصة ، وعرض رأيها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع ، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي ، وليس اقتصار الأمر على الزوبعي”.





وتابع، انه “من الواضح أن الأمر تم اتخاذه على خلفية خصومة سياسية ، وبطريقة انتقائية ، ذلك أن القرار لم يأت ضمن سياقات قانونية واضحة وشفافة”.





وطالب التحالف، “باعتماد الأساليب القانونية”، معربا عن ادانته “لأي عملية استهداف شخصي خارج إرادة جمعية لمجلس النواب الموقر”.





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