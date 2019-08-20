بالصور.. فرق دفاع مدني كربلاء تسيطر على حريق مدينة الامام الحسين الطبية

2019/08/20 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراخمدت فرق دفاع مدني كربلاء، اليوم الثلاثاء، حريق نشب داخل مدينه الامام الحسين (ع) الطبية.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العامة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "تمكنت فرقنا من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مدينه الامام الحسين عليه السلام الطبيه في محافظه كربلاء".

واضاف البيان، "هرعت فرقنا وقوامها خمس فرق اطفاء وتوجهت الى موقع الحادث الذي نشب داخل غرفه العمليات عند الطابق الثاني".

واوضح، "تم اقتحام الغرفه مع المباشرة بالاجراءات اللازمه لاخماد الحادث والسيطره عليه بغيه عدم انتشاره وتوسعه الى باقي اقسام الطابق والمستشفى"،

ولفت البيان الى، انه "تم اخماد الحادث بوقت قياسي، والحيلولة دون وقوع إصابات بشرية تذكر، ودون تأثر عمل المستشفى"، مبينا، ان "الاضرار الماديه متوسطه لغرفة العمليات".

ونوه البيان الى، ان "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادله الجنائيه".



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