اشتباك مسلح وقتل ارهابيين عند سلسلة جبال عطشانة في نينوى

2019/08/20 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ستة "ارهابيين" وتدمير نفق اختبؤا فيه بعد اشتباك مسلح عند سلسلة جبال عطشانة في محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن قوة مشتركة من اللواء ٦٦ واللواء ٢٢ بالفرقة العشرين، وبناء ًعلى معلومات استخبارية، اشتبكت مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة، في محافظة نينوى.وأوضحت أنه تم محاصرة ستة عناصر من داعش، حاولوا الهروب والاختباء في إحدى الإنفاق في المنطقة أعلاه، مشيرة الى معالجتهم وفقا لمعلومات من قيادة عمليات نينوى بواسطة طيران التحالف الدولي، مما أسفر عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله.

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