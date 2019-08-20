الدوبرداني يعرب عن قلقه من انتشار المخدرات في نينوى

2019/08/20 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، عن قلقه من انتشار ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات في المحافظة.

وأكد الدوبرداني في تصريح، ان عمليات بيع وتوزيع المواد المخدرة، تتم عبر المذاخر والصيدليات، أو عن طريق سيارات من وسط وجنوب العراق، إضافة الى عمليات التهريب من خارج العراق، مشيرا الى انتشار البيع والتعاطي في مناطق جنوب الموصل، ومخمور، وزمار، وسبعة أحياء أخرى في المحافظة.

وأضاف الدوبرداني، ان جهود مكافحة المخدرات، أدت الى إلقاء القبض على سبعة وسبعين من مروجي المخدرات والمتاجرين بها، على الرغم من تناقص عدد المنتسبين والضباط، والذين وصل عددهم الى ثمانية بالمئة من مجمل عددهم البالغ نحو ثمانمئة.

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