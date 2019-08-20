الزوبعي: موقف الحلبوسي بشان رفع الحصانة عني انطلق من اسباب شخصية بحتة بعد ان وضحنا للرأي العام السبب المباشر لقصور عمل البرلمان

2019/08/20 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم النائب طلال خضير الزوبعي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتجاوز على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب صادر من القضاء بخصوص استكمال اجراءات قانونية معنا في احدى القضايا.وقال الزوبعي في بيان” اطلعنا بأسف على الخرق القانوني الذي قام به رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وذلك بتجاوزه على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب […]

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