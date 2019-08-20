بالوثيقة .. مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائبة ابتسام محمد اللهيبي

2019/08/20 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب الحصانة عن النائبة عن تحالف القوى العراقية ابتسام محمد اللهيبي”./انتهى

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